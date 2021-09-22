Мама Роналду рассказала о словах игрока перед возвращением в «Манчестер Юнайтед»

В конце лета Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». При этом слухи активно связывали звёздного португальца с «Манчестер Сити».

Мама Роналду по имени Долореш рассказала о словах Роналду в те дни, когда шли активные переговоры.

«Криштиану сказал: «Мам, не переживай о том, что они будут говорить в прессе. Я собираюсь в «Манчестер Юнайтед», - рассказала Долореш ADN De Leao.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт по схеме «2+1». В трёх матчах за «красных дьяволов» после возвращения португальский форвард отметился четырьмя голами.