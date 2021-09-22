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Премьер-лига

Мама Роналду рассказала о словах игрока перед возвращением в «Манчестер Юнайтед»

22 Сентября 2021 • 18:26 Комментировать

В конце лета Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». При этом слухи активно связывали звёздного португальца с «Манчестер Сити».

Мама Роналду по имени Долореш рассказала о словах Роналду в те дни, когда шли активные переговоры.

«Криштиану сказал: «Мам, не переживай о том, что они будут говорить в прессе. Я собираюсь в «Манчестер Юнайтед», - рассказала Долореш ADN De Leao.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт по схеме «2+1». В трёх матчах за «красных дьяволов» после возвращения португальский форвард отметился четырьмя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Долореш Авейру
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