​В АПЛ начнут тестировать стоячие места

С 1 января в Премьер-лиге и в Чемпионшипе начнут тестировать стоячие места. Об этом в среду сообщило английское Управление по безопасности спортивных объектов.

В Англии был введён запрет на стоячие места на стадионах после трагедии на «Хиллсборо» (1989 год), когда в результате давки погибло 97 болельщиков «Ливерпуля». Теперь на Туманном Альбионе хотят вернуться к использованию стоячих мест с обеспечением безопасности.

Чтобы принять участие в пилотной программе, клубу нужно подать заявление до 6 октября. В случае её одобрения, этот клуб сможет использовать стоячие места на своём стадионе с 1 января до конца текущего сезона.