Катарский «Аль-Райян» анонсировал переход Хамеса

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес переходит в катарский «Аль-Райян», передаёт пресс-служба клуба.

В «Твиттере» команды появился загадочный пост, который сообщает, что в ближайшее время клуб подпишет нового игрока. Ранее появилась информация, что сам Хамес дал согласие на переход в «Аль-Райян».

Сообщалось, что колумбиец подпишет контракт до 2024 года. Также за его успехами будет следить «ПСЖ», который, в случае удачного выступления полузащитника, может подписать игрока в будущем.

Напомним, что Хамес стал игроком «Эвертона» прошлым летом, перейдя из «Реала» на правах свободного агента.