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Премьер-лига

Кушчак: «Роналду может вывести «МЮ» на новый уровень»

22 Сентября 2021 • 13:04 Комментировать

Экс-вратарь «МЮ» Томаш Кушчак поделился мнением о возвращении португальского бомбардира Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». 36-летний голеадор заключил с «красными дьяволами» контракт по схеме «2+1».

«Это громкое событие для «Юнайтед». Именно этого не хватало манкунианцам. Клуб усилился лучшим игроком мира. Криштиану может вывести команду на новый уровень, он с первого же матча начал влиять на игру. Настрой фанатов улучшился, это здорово», - рассказал Кушчак в интервью Give me Sport.

После трансфера Криштиану забивает в каждом поединке «красных дьяволов».

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Томаш Кушчак
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