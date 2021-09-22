Кушчак: «Роналду может вывести «МЮ» на новый уровень»

Экс-вратарь «МЮ» Томаш Кушчак поделился мнением о возвращении португальского бомбардира Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». 36-летний голеадор заключил с «красными дьяволами» контракт по схеме «2+1».

«Это громкое событие для «Юнайтед». Именно этого не хватало манкунианцам. Клуб усилился лучшим игроком мира. Криштиану может вывести команду на новый уровень, он с первого же матча начал влиять на игру. Настрой фанатов улучшился, это здорово», - рассказал Кушчак в интервью Give me Sport.

После трансфера Криштиану забивает в каждом поединке «красных дьяволов».

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.