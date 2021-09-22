«ПСЖ» хотел купить одного из лидеров «Челси»

Лидер средней линии сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте мог переехать в Лигу 1 прошлым летом. Об этом сообщается на страницах Fichajes.

Источник сообщает, что в подписании игрока был заинтересован «ПСЖ». Парижане сделали предложение «пенсионерам», однако сразу же получили отказ. Английский топ-клуб не захотел расставаться со своим ведущим футболистом.

Срок действия трудового соглашение Канте с лондонцами рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 30-летний полузащитник провел три встречи, отметившись одним забитым мячом.