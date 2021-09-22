Хамес согласился перейти в катарский чемпионат

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Катара, передаёт Daily Mail. По данным источника, футболист дал своё согласие на переход в местный «Эр-Райан».

Сообщается, что футболист уже вылетел в Катар и в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. Соглашение с «Эр-Райаном» будет рассчитано до середины 2024 года. Также отмечается, что в Катаре за успехами игрока будет следить «ПСЖ». Если футболист будет удачно выступать в местном чемпионате, то сможет перейти в парижский клуб.

Напомним, что Хамес стал игроком «Эвертона» в прошлом году, перейдя из «Реала» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.