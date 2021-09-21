Английских команд в Суперлиге не будет: Клубы АПЛ подпишут соответствующий договор

Весной прошедшего года руководство английской Премьер-лиги начало переговоры с представителями чемпионата по подписанию так называемого «кодекса владельцев». Это произошло после инцидента с Суперлигой, идея создания которой провалилась.

Данный же договор между командами АПЛ будет означать, что теперь клубы связывают себя с английской пирамидой лиг. Таким образом чиновники намерены обезопасить целостность структуры футбола в стране. Если же кто-то захочет покинуть объединение и присоединиться к новому проекту Суперлиги, то в их отношении будут применены радикальные санкции.

Также стоит добавить, что руководство АПЛ будет переподписывать со сторонами соглашение перед началом каждого сезона, сообщает The Telegraph.