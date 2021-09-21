​Венгер чувствует ответственность за судьбы Уилшера и Ремзи

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу Джека Уилшера и Аарона Ремзи, которые регулярно сталкиваются с травмами. Уилшер в настоящий момент и вовсе находится без клуба.

«Раньше в футболе было больше ударов по ногам, но ВАР изменил ситуацию. Раньше более техничным футболистам доставалось, и это не очень воодушевляло. Когда я вспоминаю таких игроков, как Джек Уилшер и Аарон Ремзи, которые получили травмы в начале своей карьеры, то как их тренер я чувствую себя ответственным за это», - высказался Венгер для The Telegraph.

В настоящий момент Арсен Венгер возглавляет отдел развития ФИФА.