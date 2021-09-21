Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 382 Комментарии
Премьер-лига

​Венгер чувствует ответственность за судьбы Уилшера и Ремзи

21 Сентября 2021 • 14:50 Комментировать

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу Джека Уилшера и Аарона Ремзи, которые регулярно сталкиваются с травмами. Уилшер в настоящий момент и вовсе находится без клуба.

«Раньше в футболе было больше ударов по ногам, но ВАР изменил ситуацию. Раньше более техничным футболистам доставалось, и это не очень воодушевляло. Когда я вспоминаю таких игроков, как Джек Уилшер и Аарон Ремзи, которые получили травмы в начале своей карьеры, то как их тренер я чувствую себя ответственным за это», - высказался Венгер для The Telegraph.

В настоящий момент Арсен Венгер возглавляет отдел развития ФИФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Джек Уилшер Аарон Ремзи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Венгер чувствует ответственность за судьбы Уилшера и Ремзи
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел подписать Маркиньоса за 100 млн евро слухи
12:22 · Англия. Премьер-лига
Маттеус - о возвращении Роналду в «МЮ»: «Он вернулся в лучшую лигу мира»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Андре Силва может заменить Кейна в «Тоттенхэме»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Мертезакер: «Венгер оставил в «Арсенале» пустоту, которую сложно заполнить за несколько лет»
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Челси»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который хочет подписать Хамеса
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется игроком «Барселоны»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Сака 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из основы
09:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» 2
09:20 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Преклонение колена уже не имеет былой силы» 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл очередного игрока на замену Погба 1
08:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»
02:22 · Англия. Кубок лиги
Норвич - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
Все новости
Рекомендуем