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Премьер-лига

Мертезакер: «Венгер оставил в «Арсенале» пустоту, которую сложно заполнить за несколько лет»

21 Сентября 2021 • 11:32 Комментировать

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер высказался о неудачных результатах «канониров» в последних сезонах. Немец поддержал главного тренера Микеля Артету, призвав дать ему еще время поработать.

«Венгер оставил в клубе пустоту, которую сложно заполнить за несколько лет. Всегда хочется найти быстрый путь и играть в Лиге чемпионов. Однако это очень тяжелая задача. Надеюсь, Артете дадут еще время поработать с командой. Ему нужно доверие и года через два-три «Арсенал» будет в Лиге чемпионов», - поведал Мертезакер в интервью The Beautiful Game Podcast.

Напомним, что Венгер занимал пост наставника лондонского коллектива с 1996 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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