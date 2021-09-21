«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Челси»

Нападающий Каллум Хадсон-Одои, который испытывает недостаток игровой практики в лондонском «Челси», может трудоустроиться в другом английском топ-клубе.

Согласно информации Liverpool Echo, 20-летнего футболиста желает подписать «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда готово оформить трансфер игрока в январе.

Каллум выступает за «пенсионеров» с января 2019 года. Действующий контракт игрока с лондонцами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Хадсона-Одои равняется 32 миллионам евро.

В нынешнем сезоне АПЛ он провел один матч, сыграв 82 минуты.