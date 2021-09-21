Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 362 Комментарии
Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» нашёл очередного игрока на замену Погба

21 Сентября 2021 • 09:19 Комментировать (1)

Появился очередной претендент на то, чтобы заменить француза Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Согласно данным Mundo Deportivo, в сферу интересов «красных дьяволов» попал ивуарийский хавбек «Милана» Франк Кесси.

Манкунианцы рассматривают кандидатуру полузащитника, контракт которого с «россонери» истекает летом следующего года. Аналогичная ситуация с трудовым договором и у Погба.

Ранее ходили слухи, что на замену французу английский гранд рассматривает таланта дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кесси принял участие в двух поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Максим
21 Сентября 2021 в 10:29
Какая-то замена разноплановая . Кесси по своей характеристике совсем др. игрок ,тоже самое можно сказать и про Беллингхема . И оба эти игрока как по мне ,больше пользы приносят чем Погба ,они трудолюбивые ,а это г@вно на палке ,ходит по полю ).
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Сака
09:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из основы
09:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Преклонение колена уже не имеет былой силы»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл очередного игрока на замену Погба 1
08:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»
02:22 · Англия. Кубок лиги
Норвич - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:17 · Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Уиком: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
20 Сентября
23:49 · Англия. Премьер-лига
Невилл: У «Челси» больше шансов выиграть АПЛ, чем у «МЮ» 1
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за Комана 1 слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
На матче АПЛ впервые будет работать иностранный арбитр 1
21:40 · Англия. Премьер-лига
Хамес может перебраться в катарский чемпионат 1 слухи
20:47 · Англия. Кубок лиги
​«Норвич» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 сентября 2021 1
20:28 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Уиком»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 сентября 2021 1
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» следит за Сака 1 слухи
Все новости
Рекомендуем