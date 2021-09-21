«Манчестер Юнайтед» нашёл очередного игрока на замену Погба

Появился очередной претендент на то, чтобы заменить француза Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Согласно данным Mundo Deportivo, в сферу интересов «красных дьяволов» попал ивуарийский хавбек «Милана» Франк Кесси.

Манкунианцы рассматривают кандидатуру полузащитника, контракт которого с «россонери» истекает летом следующего года. Аналогичная ситуация с трудовым договором и у Погба.

Ранее ходили слухи, что на замену французу английский гранд рассматривает таланта дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кесси принял участие в двух поединках.