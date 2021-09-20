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Премьер-лига

На матче АПЛ впервые будет работать иностранный арбитр

20 Сентября 2021 • 22:20 Комментировать

25 сентября «Уотфорд» будет принимать у себя дома «Ньюкасл» в рамках шестого тура английской Премьер-лиги. Ничем не примечательный, казалось бы, поединок станет историческим в чемпионате Англии.

Дело в том, что на матче внутреннего первенства впервые будет работать иностранная бригада арбитров. На роль главного судьи в поле был приглашен австралиец Джарред Джилетт, свидетельствует Squawka. Ему суждено стать первым небританским рефери, отсудившим встречу АПЛ.

Отметим, что английские арбитры подвергаются шквалу критики на старте сезона, особенно достается Энтони Тэйлору, допустившему уже несколько ошибок.

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