Скандальный полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес, по всей видимости, наконец-то определился со своим будущим. Напомним, что ранее колумбиец собственноручно оградил себя от ливерпульского клуба, но прошедшим летом так и не смог найти себе новую команду.

Сообщается, что теперь Хамес может оказаться в катарском чемпионате, такой информацией поделилися журналисты Sky Sports. К слову, футболист в нынешнем сезоне не провел ни единой минуты на поле, несмотря на то, что наставник команды Рафаэль Бенитес не раз говорил о возможном возвращении игрока в общую группу.

Впрочем, закрепиться в «Эвертоне» у Хамеса шансов практически нет, ведь он своим поведением испортил к себе отношение болельщиков, не желающих видеть колумбийца в стане «ирисок».