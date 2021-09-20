Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 374 Комментарии
Премьер-лига

Хамес может перебраться в катарский чемпионат слухи

20 Сентября 2021 • 21:40 Комментировать
Эвертон
...
Норвич
1.55 4.20 6.00
25.09 17:00

Скандальный полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес, по всей видимости, наконец-то определился со своим будущим. Напомним, что ранее колумбиец собственноручно оградил себя от ливерпульского клуба, но прошедшим летом так и не смог найти себе новую команду.

Сообщается, что теперь Хамес может оказаться в катарском чемпионате, такой информацией поделилися журналисты Sky Sports. К слову, футболист в нынешнем сезоне не провел ни единой минуты на поле, несмотря на то, что наставник команды Рафаэль Бенитес не раз говорил о возможном возвращении игрока в общую группу.

Впрочем, закрепиться в «Эвертоне» у Хамеса шансов практически нет, ведь он своим поведением испортил к себе отношение болельщиков, не желающих видеть колумбийца в стане «ирисок».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Хамес Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за Комана слухи
22:20 · Англия. Премьер-лига
На матче АПЛ впервые будет работать иностранный арбитр
21:40 · Англия. Премьер-лига
Хамес может перебраться в катарский чемпионат слухи
20:47 · Англия. Кубок лиги
​«Норвич» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 сентября 2021
20:28 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Уиком»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 сентября 2021
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» следит за Сака 1 слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
​Тухель объяснил, почему Менди пропустил дерби с «Тоттенхэмом»
14:10 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах
13:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель видит Лукаку капитаном «Челси»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Боуэн – о нереализованном пенальти Ноубла: «Это ничего не значит»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Ляказетта
12:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани передумал уходить из «Манчестер Юнайтед»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Линекер – о пенальти Ноубла: «Не понимаю это решение»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Турагент обманула Роналду почти на 300 тысяч евро
11:32 · Англия. Премьер-лига
Тухель восхищён игрой Канте в матче с «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем