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Премьер-лига

​«Ювентус» следит за Сака слухи

20 Сентября 2021 • 16:55 Комментировать (1)

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака находится на радаре «Ювентуса». Как сообщает Calcio Marcato, туринский клуб внимательно следит за футболистом и может предпринять попытку для его подписания.

Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» он успел провести 94 матча. В них Сака записал на свой счёт 12 голов и 21 результативный пас на партнёра.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Букайо Сака в 65 миллионов евро.

Если брать текущий сезон, то Букайо Сака принял участие во всех пяти матчах «Арсенала» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Букайо Сака Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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Beorn_n
20 Сентября 2021 в 17:21
Аж смешно, как вингер или опорник так сразу опять Юве главный претендент.
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