Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака находится на радаре «Ювентуса». Как сообщает Calcio Marcato, туринский клуб внимательно следит за футболистом и может предпринять попытку для его подписания.

Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» он успел провести 94 матча. В них Сака записал на свой счёт 12 голов и 21 результативный пас на партнёра.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Букайо Сака в 65 миллионов евро.

Если брать текущий сезон, то Букайо Сака принял участие во всех пяти матчах «Арсенала» в чемпионате Англии.