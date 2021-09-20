Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Премьер-лига

Кавани передумал уходить из «Манчестер Юнайтед»

20 Сентября 2021 • 12:52 Комментировать

Появилась новая информация относительно будущего уругвайца Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед». По данным ESPN, опытный голеадор не собирается покидать манкунианцев в зимнее трансферное окно. 34-летний игрок намерен бороться за место в составе команды, несмотря на конкуренцию со стороны Криштиану Роналду.

Действующее трудовое соглашение Эдинсона с «красными дьяволами» рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущем сезоне уругваец принял участие в одном матче АПЛ.

В составе «Манчестер Юнайтед» уругваец выступает с октября прошлого года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
14:10 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах
13:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель видит Лукаку капитаном «Челси»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Боуэн – о нереализованном пенальти Ноубла: «Это ничего не значит»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Ляказетта
12:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани передумал уходить из «Манчестер Юнайтед»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Линекер – о пенальти Ноубла: «Не понимаю это решение»
11:55 · Англия. Премьер-лига
Турагент обманула Роналду почти на 300 тысяч евро
11:32 · Англия. Премьер-лига
Тухель восхищён игрой Канте в матче с «Тоттенхэмом»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отказался говорить о шансах «МЮ» на титул до весны
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в Бундеслиге 1
10:15 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о победе «Челси» над «Тоттенхэмом»: «Мужики играли с мальчиками»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Алли расстроен поражением в игре с «Челси»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Далот покинет «Манчестер Юнайтед»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Кейн впервые с 2015 года не забил в четырёх стартовых матчах АПЛ
08:14 · Англия. Премьер-лига
Роналду эмоционально высказался о волевой победе над «Вест Хэмом»
Все новости
Рекомендуем