Кавани передумал уходить из «Манчестер Юнайтед»

Появилась новая информация относительно будущего уругвайца Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед». По данным ESPN, опытный голеадор не собирается покидать манкунианцев в зимнее трансферное окно. 34-летний игрок намерен бороться за место в составе команды, несмотря на конкуренцию со стороны Криштиану Роналду.

Действующее трудовое соглашение Эдинсона с «красными дьяволами» рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущем сезоне уругваец принял участие в одном матче АПЛ.

В составе «Манчестер Юнайтед» уругваец выступает с октября прошлого года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в шесть миллионов евро.