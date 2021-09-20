Турагент обманула Роналду почти на 300 тысяч евро

Звездный форвард Криштиану Роналду, выступающий в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», пострадал от рук мошенницы. Об этом сообщают журналисты AS.

Согласно информации источника, женщина-турагент, с которой сотрудничал португальский футболист, сняла с банковской карты игрока оплату почти за 200 путешествий, которые Роналду не совершал. Данные по карте португалец передал мошеннице вместе с другими документами, необходимыми для оформления путевок. Общий ущерб составил 288 тысяч евро.

Турагента осудили еще в 2017 году. С тех пор она находится за решеткой. Суд обязал ее вернуться все деньги пострадавшим.