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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в Бундеслиге

20 Сентября 2021 • 10:47 Комментировать (1)

Боссы «Манчестер Юнайтед» постепенно подыскивают замену французскому хавбеку Полю Погба, контракт которого с манкунианцами истекает летом 2022 года. Ранее ходили слухи, что полузащитник может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации Goal.com, в качестве замены Погба «красные дьяволы» рассматривают талантливого англичанина Джуда Беллингхема, выступающего в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию». Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро, однако «шмели» планируют выручить с его продажи не менее 100 миллионов.

В текущем сезоне Бундеслиги Джуд забил гол и отдал ассист в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Джуд Беллингхем
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
20 Сентября 2021 в 12:13
А там еще замена Канте играет в бундеслиге в Байере Диаби бегает и вскапывает просто весь центр поля вне зависимости от соперника ну и Вюрц , эти двое с самого начала бундеслиге просто разрывают.
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