«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в Бундеслиге

Боссы «Манчестер Юнайтед» постепенно подыскивают замену французскому хавбеку Полю Погба, контракт которого с манкунианцами истекает летом 2022 года. Ранее ходили слухи, что полузащитник может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации Goal.com, в качестве замены Погба «красные дьяволы» рассматривают талантливого англичанина Джуда Беллингхема, выступающего в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию». Трансферная стоимость игрока оценивается в 55 миллионов евро, однако «шмели» планируют выручить с его продажи не менее 100 миллионов.

В текущем сезоне Бундеслиги Джуд забил гол и отдал ассист в пяти матчах.