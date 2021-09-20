Далот покинет «Манчестер Юнайтед»

Португальский защитник Диогу Далот близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в следующее трансферное окно. Об этом рапортует на своих страницах портал Goal.com.

После возвращения из аренды в «Милане» футболист так и не стал попадать в состав «красных дьяволов». Наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер делает ставку на других игроков обороны.

В летнее трансферное окно интерес к Далоту проявляли дортмундская «Боруссия» и «Милан», однако английский клуб решил не продавать игрока.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник принял участие в одним поединке, появившись на замену.