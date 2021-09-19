Тренер «Вулверхэмптона» советует Рубену Невешу остаться в команде

Коуч «Вулверхэмптона» Бруну Лаге отреагировал на известия о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в услугах Рубена Невеша.

«Вынужден жить со слухами о том, что уход Невеша может состояться. Но лето прошло, а он всё еще у нас в команде. На мой взгляд, лучшим решением для португальца стало бы продолжение выступлений в команде, где у него есть возможность развиваться», - приводит слова Бруну Лаге Daily Express.

Наставник «волков» уверен, что клуб должен находить аргументы, чтобы убеждать своих лучших футболистов выступать на «Молинью».

В текущем сезоне 24-летний Невеш провёл 5 матчей за свою команду в АПЛ, но не отличился ни одним результативным действием.