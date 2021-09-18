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Премьер-лига

«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Барселоны»

18 Сентября 2021 • 16:10 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который близок к возвращению после травмы, пользуется спросом среди грандов английской Премьер-лиги. По данным Sports Illustrated, в услугах 18-летнего воспитанника «сине-гранатовых» заинтересован «Манчестер Сити».

По данным источника, представители «горожан» выходили на связь с агентом футболиста, чтобы обсудить потенциальную сделку.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Ансу в другой английский гранд – «Манчестер Юнайтед».

Срок действующего контракта нападающего с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ансу Фати
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