«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Барселоны»

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который близок к возвращению после травмы, пользуется спросом среди грандов английской Премьер-лиги. По данным Sports Illustrated, в услугах 18-летнего воспитанника «сине-гранатовых» заинтересован «Манчестер Сити».

По данным источника, представители «горожан» выходили на связь с агентом футболиста, чтобы обсудить потенциальную сделку.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Ансу в другой английский гранд – «Манчестер Юнайтед».

Срок действующего контракта нападающего с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года.