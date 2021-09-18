Клуб АПЛ нацелился на защитника «Барселоны»

Французский защитник Клеман Ленгле может покинуть каталонскую «Барселону» и перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом рапортует портал Goal.com.

По данным журналистов, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер мерсисайдцев Рафаэль Бенитес лично настаивает на трансфере Ленгле. «Ириски» уже провели предварительные переговоры с «сине-гранатовыми» насчет перехода игрока в зимнее трансферное окно. Каталонцы готовы расстаться с Клеманом, если за него заплатят 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги француз сыграл два матча. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.