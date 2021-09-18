Кэрролл: «Дети до сих пор ждут моего перехода в «Барселону» или «Манчестер Сити»

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Энди Кэрролл высказался относительно своего будущего в футболе. В настоящий момент 32-летний игрок пребывает в статусе свободного агента.

«Мои дети до сих пор ждут моего перехода в «Барселону» или «Манчестер Сити». Но я ведь знаю, что это нереально. Они подталкивают меня к поиску нового клуба. Я тоже этого хочу. Мне хотелось бы играть на глазах у своих родных выигрывать трофеи», - приводит слова нападающего The Athletic.

Последним местом работы Энди был «Ньюкасл». В прошлом сезоне АПЛ он провел 18 матчей и отметился голом.

За сборную Англии Кэрролл сыграл девять поединков и забил два мяча.