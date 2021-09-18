Полузащитник «Брайтона» Биссума: «Считаю, что являюсь лучшим на своей позиции в АПЛ»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума, которым интересуются ведущие английские клубы, отметился довольно неоднозначным высказыванием.

Футболист в разговоре с журналистом BBC заявил, что считает себя лучшим игроком центра поля в чемпионате. «Не хочу выглядеть слишком высокомерным, но я думаю, что являюсь сильнейшим хавбеком в Премьер-лиге на данный момент. Я очень много работаю, чтобы становиться еще лучше» - сказал Биссума.

Напомним, что главным претендентом на игрока называют «Ливерпуль», который готов заплатить «Брайтону» в два раза больше трансферной стоимости малийца, а именно около 46 миллионов евро.