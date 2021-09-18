«Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью

Лидер лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс стал трансферной целью другого представителя английской Премьер-лиги.

Согласно сведениям The Independent, полузащитника в своих рядах хочет видеть «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планируют оформить переход 22-летнего хавбека в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что боссы лондонского клуба хотят выручить с продажи Деклана порядка 117 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в четырех матчах, отдал голевую передачу и получил две желтые карточки.

Контракт Райса с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 70 миллионов.