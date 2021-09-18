Тухель: «Рад, что Кейн остался в «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался насчет несостоявшегося трансфера нападающего Гарри Кейна в «Манчестер Сити».

«Я ожидал, что сделка не состоится. Хотя мне было бы интересно понаблюдать за этим нападающим в другой команде. Но я рад, что Кейн остался в «Тоттенхэме». Сейчас большая редкость встретить звездного игрока, преданного одному клубу. Гарри является олицетворением «Тоттенхэма», - передает слова немецкого специалиста Football.London.

В составе лондонского коллектива 28-летний нападающий выступает с января 2011 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2023/2024.