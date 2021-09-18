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Премьер-лига

Испанский гранд нацелился на Стерлинга

18 Сентября 2021 • 09:12 Комментировать

Английский вингер Рахим Стерлинг, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно данным журналистов Sport.es, в услугах 26-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» предпримут попытку заполучить Рахима в зимнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года.

В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Стерлинг принял участие в четырех встречах, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рахим Стерлинг
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