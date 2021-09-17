​Александер-Арнольд назвал самого сложного противника на поле в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть в английской Премьер-лиге.

«Эден Азар, может быть, Кевин де Брёйне. Если говорить об игре один в один, то это Азар. Он очень быстр, ловок и умён в игре как с мячом, так и без него», - высказался Александер-Арнольд. Его слова приводятся на страничке Vince в «Твиттере».

Эден Азар летом 2019 года перебрался в «Реал» после семи сезонов выступлений за лондонский «Челси». В последние годы бельгийца мучили травмы, но теперь он пытается вернуться на прежний высокий уровень.