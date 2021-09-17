​«Арсенал» не предлагает новый контракт Ляказетту

«Арсенал» даже не начинал переговоры по поводу нового контракта с нападающим Александром Ляказеттом. Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, лондонский клуб предпочёл сосредоточить финансовые ресурсы на других направлениях.

Действующее трудовое соглашение Александра Ляказетта с «Арсеналом» рассчитано до конца текущего сезона. Если в ближайшие месяцы француз не продлит договор, то в январе он получит возможность вести переговоры с другими клубами и даже заключить предварительный контракт с клубом из-за рубежа.

В 172 матчах за «Арсенал» Александр Ляказетт записал на свой счёт 66 голов и 28 голевых передач.