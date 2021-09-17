Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Премьер-лига

​Гвардиола не собирается извиняться за свои слова фанатам

17 Сентября 2021 • 20:35 Комментировать

После победы над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов (6:3) главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал как можно больше фанатов прийти на субботнюю игру против «Саутгемптона», потому что уставшей команде понадобится поддержка.

Кевин Паркер, являющийся лидером фан-движения «Манчестер Сити», посчитал сказанное тренером камнем в огород болельщиков. Он сказал, что посещаемость матчей команды отличная, а Хосепу Гвардиоле посоветовал заниматься своим делом.

«Говорил ли я после матча с «РБ Лейпцигом», что я разочарован количеством зрителей на стадионе? Интерпретация есть интерпретация. Я не собираюсь извиняться за сказанное. Я сказал, что будем рады видеть людей, и что нам нужна поддержка», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  22:00 Ньюкасл ... Лидс 3.2 3.7 2.19
18.09  14:30 Вулверхэмптон ... Брентфорд 2.12 3.3 3.8
18.09  17:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.23 6.8 13
18.09  17:00 Норвич ... Уотфорд 2.23 3.35 3.45
18.09  17:00 Бёрнли ... Арсенал 3.95 3.55 1.98
18.09  17:00 Манчестер Сити ... Саутгемптон 1.22 7 13
18.09  19:30 Астон Вилла ... Эвертон 2.39 3.45 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола не собирается извиняться за свои слова фанатам
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» по-прежнему интересуется Влаховичем
18:32 · Англия. Премьер-лига
Райола не исключил, что Погба может вернуться в «Ювентус»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Тухель надеется, что Рудигер продлит контракт с «Челси» 1
16:57 · Англия. Премьер-лига
Сульшер разочарован тем, что «МЮ» не подписал Райса летом
14:46 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 сентября 2021 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Сон: «В детстве я болел за «Манчестер Юнайтед» 1
14:26 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 сентября 2021 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не может договориться с Рюдигером по поводу нового контракта
13:48 · Англия. Премьер-лига
Анри пошутил над «Тоттенхэмом» во время прямой трансляции
12:40 · Англия. Премьер-лига
Пресс-служба Роналду опровергла слухи о причине переезда игрока - овцы здесь ни при чём 1
12:30 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал сроки возвращения Кавани
11:32 · Англия. Премьер-лига
Кейта договаривается с «Ливерпулем» о новом контракте
11:22 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Не буду удивлён, если Лукаку продолжит забивать в каждом матче»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поборется за защитника сборной Германии
Все новости
Рекомендуем