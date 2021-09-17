​Гвардиола не собирается извиняться за свои слова фанатам

После победы над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов (6:3) главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал как можно больше фанатов прийти на субботнюю игру против «Саутгемптона», потому что уставшей команде понадобится поддержка.

Кевин Паркер, являющийся лидером фан-движения «Манчестер Сити», посчитал сказанное тренером камнем в огород болельщиков. Он сказал, что посещаемость матчей команды отличная, а Хосепу Гвардиоле посоветовал заниматься своим делом.

«Говорил ли я после матча с «РБ Лейпцигом», что я разочарован количеством зрителей на стадионе? Интерпретация есть интерпретация. Я не собираюсь извиняться за сказанное. Я сказал, что будем рады видеть людей, и что нам нужна поддержка», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.