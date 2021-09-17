Сульшер назвал сроки возвращения Кавани

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения уругвайского форварда Эдинсона Кавани на поле. Игрок получил травму в одном из спаррингов.

«Кавани возобновит тренировки на этих выходных, крайний срок – понедельник. Не исключаю, что он сыграет в кубковом матче с «Вест Хэмом». Эдинсон много работает и с нетерпением ждет возвращения в строй», - передает слова норвежского специалиста портал Goal.com.

В среду, 22 сентября, «красные дьяволы» встретятся с лондонским «Вест Хэмом» в рамках Кубка лиги.

В текущем сезоне 34-летний бомбардир принял участие в одном поединке чемпионата Англии. В прошлом сезоне он забил десять голов в АПЛ.