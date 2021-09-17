Кейта договаривается с «Ливерпулем» о новом контракте

Гвинейский полузащитник Наби Кейта может заключить новое трудовое соглашение с «Ливерпулем». Согласно сведениям Sky Sports, стороны ведут переговорный процесс по пролонгации сотрудничества.

В составе мерсисайдского гранда 26-летний африканский футболист выступает с 2018 года. Срок действия его контракта с «красными» истекает по окончании сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось об интересе к Кейта со стороны испанских грандов. Подписать гвинейца хотели мадридские «Реал» и «Атлетико».

В новом розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел три матча, не отметившись результативными действиями.