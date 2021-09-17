«Тоттенхэм» поборется за защитника сборной Германии

Защитник Маттиас Гинтер, правами на которого владеет гладбахская «Боруссия», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации Calciomercato, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

В споре за игрока «шпорам» придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Гинтера составляет 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Матиас принял участие в 46 поединках, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт с гладбахцами истекает летом следующего года.