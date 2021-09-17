Игрок «Манчестер Юнайтед» предстанет перед судом

Защитник Аарон Уан-Биссака, выступающий за «Манчестер Юнайтед», попал в неприятности. Футболист предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, об этом информирует Sky Sports.

В прошлом месяце игрока задержали при управлении автомобилем без водительских прав и страховки. Ожидается, что судебное разбирательство по этому поводу состоится в декабре.

Ранее игрок уже имел проблемы с законом. Уан-Биссаку лишили прав на полгода за превышение скоростного режима в сентябре прошлого года.

В новом сезоне Премьер-лиги защитник провел четыре поединка, не отметившись голевыми действиями.