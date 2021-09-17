Клопп признался, кто является самым лучшим игроком, с которым ему приходилось работать

Во время одного из интервью у Юргена Клоппа спросили, кто по его мнению является самым лучшим футболистом, с которым немецкому специалисту приходилось работать.

Примечательно, что Клопп не выбрал кого-то из его нынешних подопечных, а предпочел им нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, с которым знаком по временам в дортмундской «Боррусии». «Было бы несправедливо не назвать Роберта. То, как он раскрыл свой потенциал – это невероятно», - цитирует немца местное издание Bild.

Стоит отметить, что под руководством Клоппа «Боруссия» однажды доходила до финала Лиги чемпионов, а героем того розыгрыша турнира был именно Левандовски.