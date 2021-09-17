Зидан и Конте претендуют на пост главного тренера гранда АПЛ

Руководство «Манчестер Юнайтед» подыскивает замену главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру. Об этом рапортует AS.

Согласно сведениям источника, если манкунианцы решат уволить норвежского специалиста, то на его место могут пригласить кого-то из европейских топ-тренеров. «Красные дьяволы» рассматривают кандидатуры Зинедина Зидана и Антонио Конте. Также в шорт-листе клуба находится главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

Напомним, что Сульшер занимает пост наставника «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.