​Сульшер: «Надеемся, что Лингард останется»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу будущего полузащитника Джесси Лингарда. Действующий контракт 28-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона.

«Мы видим в Лингарде игрока «Манчестер Юнайтед» в будущем. Он вернулся к нам после периода в «Вест Хэме». Он отлично себя показал, благодаря чему вернулся в сборную Англии. Мы действительно хотим увидеть его лучшие качества в этом сезоне.

У Джесси остался год контракта, и клуб ведёт переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем и его и надеемся, что он останется. Он насквозь красный», - приводятся слова Сульшера на сайте «Манчестер Юнайтед».