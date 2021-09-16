«Арсенал» поборется за защитника сборной Франции

Фланговый защитник сборной Франции Жюль Кунде, выступающий на клубном уровне за испанскую «Севилью», попал в сферу интересов еще одного английского клуба.

Согласно сведениям портала Goal, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал». Руководство «канониров» предпримет попытку подписать Кунде в следующем году. Кроме «Арсенала», заполучить француза хотят «Челси» и «Тоттенхэм».

В составе андалусийского коллектива защитник выступает с лета 2019 года. Его контракт рассчитан еще на четыре сезона.

В стартовавшем сезоне Ла Лиги Кунде сыграл за «Севилью» два поединка.