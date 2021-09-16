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Премьер-лига

«Арсенал» поборется за защитника сборной Франции

16 Сентября 2021 • 13:38 Комментировать

Фланговый защитник сборной Франции Жюль Кунде, выступающий на клубном уровне за испанскую «Севилью», попал в сферу интересов еще одного английского клуба.

Согласно сведениям портала Goal, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал». Руководство «канониров» предпримет попытку подписать Кунде в следующем году. Кроме «Арсенала», заполучить француза хотят «Челси» и «Тоттенхэм».

В составе андалусийского коллектива защитник выступает с лета 2019 года. Его контракт рассчитан еще на четыре сезона.

В стартовавшем сезоне Ла Лиги Кунде сыграл за «Севилью» два поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жюль Кунде
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