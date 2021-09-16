Кристенсен согласовал новый контракт с «Челси»

Защитник Андреас Кристенсен провел успешные переговоры с руководством лондонского «Челси» относительно пролонгации сотрудничества, об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Срок действующего трудового договора Кристенсена с «пенсионерами» истекает летом следующего года.

25-летний футболист защищает цвета лондонской команды с июля 2015 года.

В новом сезоне английской Премьер-лиги датский футболист поучаствовал в трех поединках, не отметившись результативными действиями.