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Премьер-лига

Кристенсен согласовал новый контракт с «Челси»

16 Сентября 2021 • 12:42 Комментировать

Защитник Андреас Кристенсен провел успешные переговоры с руководством лондонского «Челси» относительно пролонгации сотрудничества, об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Срок действующего трудового договора Кристенсена с «пенсионерами» истекает летом следующего года.

25-летний футболист защищает цвета лондонской команды с июля 2015 года.

В новом сезоне английской Премьер-лиги датский футболист поучаствовал в трех поединках, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андреас Кристенсен
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