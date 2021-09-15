«Арсенал» предложит 30 млн евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Голландский хавбек Донни ван де Бек, который испытывает нехватку игровой практики в «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в другом английском клубе.

Согласно сведениям Goal.com, заинтересованность в подписании игрока проявляет лондонский «Арсенал». Ожидается, что «канониры» вступят в переговоры с «красными дьяволами» в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб готов выделить на приобретение ван де Бека порядка 30 миллионов евро.

Голландец пополнил ряды «МЮ» в сентябре прошлого года. Стороны подписали пятилетнее трудовое соглашение. По оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 30 миллионов.