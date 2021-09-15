«Барселона» хотела подписать Родриго

Испанский форвард Ридриго, правами на которого владеет «Лидс», мог вернуться на родину в летнее трансферное окно. По сообщениям Sky Sports, заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляла каталонская «Барселона».

Стороны вели переговоры, однако сделка не состоялась, утверждает источник. О причинах срыва трансфера не сообщается.

До переезда на Туманный Альбион Родриго долгое время выступал за «Валенсию».

В новом сезоне чемпионата Англии нападающий провел три встречи, в которых получил желтую карточку. Его контракт с «павлинами» рассчитан до середины 2024 года.