Харви Эллиотт получил серьёзную травму в матче против «Лидса». 18-летнего хавбека «Ливерпуля» травмировал Паскаль Стрёйк. Последний получил красную карточку и теперь будет отбывать дисквалификацию, поскольку апелляция «павлинов» была отклонена.

Сам Эллиотт, который накануне перенёс операцию, в комментариях в «Инстаграме» назвал отклонение апелляции неправильным решением. Травмированный полузащитник «Ливерпуля» призвал Стрёйка сохранять позитивный настрой.

Паскаль Стрёйк будет вынужден пропустить матчи Премьер-лиги против «Ньюкасла» и «Вест Хэма», а также матч Кубка английской лиги против «Фулхэма».