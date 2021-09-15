​«Челси» начал переговоры с Рюдигером, «Реал» и «ПСЖ» следят за ситуацией

«Челси» рассчитывает сохранить в своих рядах защитника Антонио Рюдигера. Как сообщает портал Goal.com, лондонцы начали переговоры с немецким защитником. 28-летний футболист настроен остаться в западном Лондоне, если его требования по новому контракту будут выполнены. Рюдигер хочет получить хорошие финансовые условия, понимая, что это, вероятно, будет последний крупный контракт в его карьере.

Отмечается, что за ситуацией пристально следят «ПСЖ» и «Реал», которые будут не прочь подписать Антонио Рюдигера следующим летом на правах свободного агента.

Антонио Рюдигер выступает за «Челси» с лета 2017 года.