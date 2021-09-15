Лено покинет «Арсенал» в зимнее трансферное окно

Руководство лондонского «Арсенала» больше не заинтересовано в услугах немецкого голкипера Бернда Лено. «Канониры» планируют продать вратаря после прихода в команду Аарона Рамсдейла.

Согласно данным Goal.com, английский клуб выставит Бернда на трансфер в январе. Ранее сообщалось об интересе к Лено со стороны миланского «Интера» и «Милана».

Срок действующего соглашения голкипера с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость 29-летнего вратаря оценивается в 22 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Бернд провел три поединка, в которых пропустил девять мячей.