«Челси» продлит контракт с Аспиликуэтой

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта получит новый контракт от руководства лондонского «Челси». Такой информацией поделился в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, английский топ-клуб предложит 32-летнему испанскому футболисту соглашение до середины 2023 года с возможностью пролонгации на один сезон. Срок действующего контракта Аспиликуэты истекает по окончании сезона-2021/2022.

Сесар защищает цвета лондонской команды с августа 2012 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист принял участие в четырех поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.