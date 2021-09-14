Тилеманс готов рассмотреть предложения других клубов

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс высказался по поводу своего будущего.

«Я открыт для всего. Трансферное окно только закрылось, но мне бы хотелось иметь в будущем как можно больше вариантом. Посмотрим, что произойдёт», - цитирует бельгийца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Тилеманс стал игроком «Лестера» в 2019 году, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что руководство «Лестера» намерено продлить контракт с полузащитником, однако сам игрок хочет перейти в топ-клуб. Его нынешнее соглашение рассчитано до середины 2023 года.