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Тилеманс готов рассмотреть предложения других клубов

14 Сентября 2021 • 18:54 Комментировать
Брайтон
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Лестер
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19.09 16:00

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс высказался по поводу своего будущего.

«Я открыт для всего. Трансферное окно только закрылось, но мне бы хотелось иметь в будущем как можно больше вариантом. Посмотрим, что произойдёт», - цитирует бельгийца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Тилеманс стал игроком «Лестера» в 2019 году, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что руководство «Лестера» намерено продлить контракт с полузащитником, однако сам игрок хочет перейти в топ-клуб. Его нынешнее соглашение рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс
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