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Реднапп: «В «МЮ» Лукаку не был так хорош, как сейчас»

14 Сентября 2021 • 17:50 Комментировать

Бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп в беседе со «Спорт-Экспрессом» в преддверии матча Лиги чемпионов «Челси» - «Зенит» поделился мыслями о бельгийском голеадоре Ромелу Лукаку.

«Он в сумасшедшей форме: очень силён и мотивирован. «Челси» не хватало такого форварда, который знает, где будет мяч. В «Манчестер Юнайтед» Лукаку не был так хорош, как сейчас», - заявил Гарри Реднапп.

На вопрос, как сдержать забивного бельгийца, у тренера не нашлось ответа. В качестве контрмеры он предложил просто запереть игрока в раздевалке.

Прежде Гарри Реднапп дал прогноз на итог встречи «Зенита» с победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Гарри Реднапп Ромелу Лукаку
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