Уилшер признался, что испытывал психологические проблемы

Экс-футболист «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер признался, что ему непросто мириться со своими проблемами. У 29-летнего хава после ухода из «Борнмута» так и не получилось найти себе новую работу.

«Когда начал самостоятельные тренировки, стал задаваться вопросом: «Зачем я это делаю?»

Футболисты должны быть готовы высказаться о своих проблемах. Говорить о психологических трудностях – не слабость. Это смелый поступок. Люди окажут вам помощь, если она вам действительно нужна», - приводит слова Джека Уилшера Sky Sports.

Как известно, Микель Артета допустил английского полузащитника к тренировкам с «Арсеналом».