«Челси» предложит улучшенный контракт Маунту

Руководство лондонского «Челси» довольно игрой воспитанника клуба Мэйсона Маунта и готово предложить ему улучшенный трудовой договор. Как стало известно журналистам Goal.com, «пенсионеры» планируют увеличить оклад 22-летнего полузащитника до 175 тысяч евро в неделю.

Действующее соглашение хавбека с лондонским топ-клубом рассчитано до окончания сезона-2023/2024. К матчам за первую команду «синих» Мэйсон начал привлекаться с 2019 года.

В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник поучаствовал в трех встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.