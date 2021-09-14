Эвра: «Роналду вернул уважение и страх к «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра, поигравший за «Манчестер Юнайтед», высказался насчет возвращения португальского бомбардира Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

«КриРо вернул уважение и страх к «Манчестер Юнайтед» со стороны команд, против которых манкунианцам предстоит играть», - гласит сообщение Патриса в «Инстаграме».

В минувший уик-энд Роналду провел дебютный матч за «красных дьяволов» после возвращения. 36-летний португальский бомбардир отметился дублем в ворота «Ньюкасла» (4:1).

Сегодня, 14 сентября, манкунианцы стартуют в Лиге чемпионов матчем с «Янг Бойз». Роналду включен в заявку на игру.