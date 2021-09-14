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Премьер-лига

Эвра: «Роналду вернул уважение и страх к «Манчестер Юнайтед»

14 Сентября 2021 • 10:22 Комментировать (4)

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра, поигравший за «Манчестер Юнайтед», высказался насчет возвращения португальского бомбардира Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

«КриРо вернул уважение и страх к «Манчестер Юнайтед» со стороны команд, против которых манкунианцам предстоит играть», - гласит сообщение Патриса в «Инстаграме».

В минувший уик-энд Роналду провел дебютный матч за «красных дьяволов» после возвращения. 36-летний португальский бомбардир отметился дублем в ворота «Ньюкасла» (4:1).

Сегодня, 14 сентября, манкунианцы стартуют в Лиге чемпионов матчем с «Янг Бойз». Роналду включен в заявку на игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Патрис Эвра
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
14 Сентября 2021 в 11:09
Какая чушь.
Марченко Максим
14 Сентября 2021 в 10:54
Один удачный матч ничего ещё не говорит ,какой наxpeн страх .Многие команды уже научились играть с грандами .В италии ,что-то я никакого страха не наблюдал когда там была Кристина )) А многие матчи с его участием были таковы ,что искали тень Кристины на поле ,но так и не находили ))
RedMonk
14 Сентября 2021 в 11:02
найдете !
ARTUR
14 Сентября 2021 в 12:47
да ладно тебе ))) это Гумен обкурился и у него приход левый , вот отсюда и страх )) прям дрожат все ))) бля ... даже читать противно , настолько не професионально ... отсебятину чешет будто третьекласник
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