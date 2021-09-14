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Брат Погба высказался о будущем Поля в «Манчестер Юнайтед»

14 Сентября 2021 • 09:25 Комментировать

Французский полузащитник Поль Погба, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», пока не принял решения относительно своего будущего. Об этом поведал брат футболиста Матиас Погба.

«Поль пока не знает, останется ли в «Манчестер Юнайтед». Это будет исключительно его решение. В настоящий момент его все устраивает в клубе. Нужно смотреть, что будет дальше. Когда придет время, он примет решение», - приводятся слова Матиаса в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий контракт 28-летнего хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Ранее ходили слухи о возможном переходе Поля в мадридский «Реал».

В нынешнем сезон АПЛ француз сыграл четыре матча и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Матиас Погба
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